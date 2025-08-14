Primer trofeo de la temporada: PSG conquista la Supercopa de Europa tras derrotar al Tottenham

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain (campeón de la Champions League) y el Tottenham (campeón de la Europa League) se ha saldado con la victoria del equipo parisino en una remontada dramática.

A pesar de que el PSG era el favorito, los Spurs demostraron un enfoque táctico que puso en aprietos a los franceses, llevando el encuentro hasta la tanda de penales, donde finalmente el PSG se alzó con el trofeo.

Desarrollo del triunfo parisino

Desde el comienzo, el Tottenham implementó una estrategia defensiva rigurosa que logró neutralizar al ataque del PSG. La defensa de los Spurs mantuvo un orden notable, aplicando una presión constante que dificultó las acciones ofensivas del equipo francés.

Los defensores Micky van de Ven y Cuti Romero se convirtieron en protagonistas inesperados al marcar los dos goles que le dieron al Tottenham una ventaja de 2-0. Con esta ventaja, el equipo inglés puso al PSG en una situación crítica, insinuando una posible derrota.

Tramo final de infarto

A pesar de la frustración acumulada durante 80 minutos, el PSG intensificó su ofensiva. El muro defensivo del Tottenham, que había permanecido impenetrable, cedió en la recta final del partido.

Los goles de Kang In-Lee y Gonçalo Ramos en los últimos minutos permitieron que el PSG empatara el marcador 2-2, forzando así la definición en la tanda de penales. Este desenlace reflejó la capacidad del equipo parisino para reaccionar bajo presión y nivelar el marcador.

En la tanda decisiva, el PSG ejecutó sus lanzamientos con precisión, imponiéndose 4-3 al Tottenham. Esta victoria demostró la fortaleza mental del equipo de Luis Enrique, que llegó a la final con poco tiempo de descanso después de haber disputado el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y sin haber realizado una pretemporada completa. El resultado consolidó al PSG como el nuevo campeón de la Supercopa de Europa.

