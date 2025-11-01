Shohei Ohtani vs. Max Scherzer: duelo de abridores en el Juego 7 de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La larguísima temporada de la Major League Baseball (MLB), que arrancó en Japón y vio a los Dodgers barrer una miniserie, concluirá de forma dramática en Canadá. El Rogers Centre de Toronto es el escenario de un histórico Juego 7 de Serie Mundial, el número 45 en la historia del clásico de otoño y el primero desde 2019. Con la serie empatada 3-3, la mesa está servida para una batalla final en la que los equipos visitantes han ganado las últimas cuatro ediciones decisivas.

Experiencia vs. Estrategia

El enfrentamiento en la loma está cargado de simbolismo y estrategia. Por los Blue Jays abrirá el veterano Max Scherzer, de 41 años, mientras que los Dodgers han confirmado al Doble Vía Shohei Ohtani como su as en esta crucial cita.

Max Scherzer se convierte en el segundo lanzador de mayor edad en abrir un Juego 7 de postemporada. El pitcher de Toronto aporta una vasta experiencia en la postseason (153 innings), pero su forma reciente es un enigma: permitió tres carreras y dos jonrones en el Juego 3 y viene de la peor temporada de su carrera. Por otro lado, Shohei Ohtani, quien regresó a lanzar este año, será el abridor de los Dodgers en lo que se anticipa como una "salida acortada".

El duelo táctico del bullpen

El verdadero enfrentamiento en este Juego 7 se perfila más como una carrera de relevistas que como un duelo clásico de abridores, lo que añade una capa de imprevisibilidad y riesgo. La decisión del manager Dave Roberts de utilizar a Ohtani como abridor es puramente estratégica: al usarlo como "abridor puente", se garantiza que el ace pueda seguir participando como Bateador Designado (BD) el resto del juego, una ventaja ofensiva crucial que se perdería si entrara como relevista. Se espera que el japonés lance entre dos y cuatro entradas como máximo para contener la ofensiva inicial de Toronto y luego dar paso al bullpen más fresco.

Para los Blue Jays, la clave es la durabilidad del veterano Scherzer. La presión recaerá en él para superar sus recientes altibajos y lograr contener a la potente ofensiva de los Dodgers, idealmente lanzando cuatro o cinco entradas. Si el as de Toronto flaquea, el bullpen de los Blue Jays podría quedar expuesto demasiado pronto. En esencia, la victoria dependerá de qué manager logre gestionar con mayor éxito a su cuerpo de relevistas para cubrir los más de quince innings restantes hasta el out 27, en una batalla donde tanto Dodgers (sin Yamamoto) como Blue Jays (sin Gausman) tendrán a sus relevistas clave disponibles.

La jornada, además de ser una final histórica, será la primera vez en la historia de la MLB que el torneo comienza y termina completamente fuera de Estados Unidos. Los miembros del Salón de la Fama, Paul Molitor y Jack Morris, realizarán el lanzamiento ceremonial en Toronto.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.