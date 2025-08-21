Venezuela cae ante China Taipéi en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas: ¿qué necesita para acceder a la final?

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela, representante de Latinoamérica, cayó ante China Taipéi 7 carreras por 3 en un duelo crucial para clasificar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

La Pequeña Liga Cardenales, que llegaba al encuentro con un récord invicto, ahora deberá enfrentar el grupo de eliminación para tener una segunda oportunidad de llegar a la final internacional.

El equipo de China Taipéi dominó el encuentro con una sólida actuación ofensiva que limitó la capacidad de respuesta de la delegación venezolana. La ofensiva de Venezuela despertó en la segunda mitad del partido, pero no fue suficiente para superar la ventaja establecida por los asiáticos.

Pitcheo predominante para los asiáticos

El lanzador abridor de China Taipéi, Lin Chin-Tse, contuvo a la ofensiva venezolana con su rápida recta durante las primeras tres entradas, dejando a la Pequeña Liga Cardenales sin carreras.

Con esta victoria, el equipo asiático aseguró su lugar en la final y se perfila como un fuerte contendiente para ganar el torneo.

¿Qué debe hacer Venezuela para clasificar a la final?

Tras la derrota, Venezuela se mantiene en la contienda y jugará su próximo partido en el grupo de eliminación. El equipo criollo se enfrentará al ganador del encuentro entre Aruba y Japón. De conseguir la victoria, Venezuela tendría la oportunidad de medirse nuevamente con China Taipéi en la final internacional.

Antes de este encuentro, la selección venezolana había logrado mantener su invicto con victorias notables, incluyendo un blanqueo a Puerto Rico (5-0), Canadá (4-0) y Japón (4-0).

