Yulimar Rojas toma una decisión sobre su regreso a las pistas

La atleta venezolana Yulimar Rojas tomó una decisión sobre su regreso a las pistas.

Rojas estaba dispuesta a participar esta tarde en el III Meeting Internacional Meliz Sport, un evento de atletismo de alto nivel que se realiza en Guadalajara, España.

No obstante, de acuerdo con la agencia EFE, la venezolana decidió no competir debido a una sobrecarga muscular.

¿Cuándo volverá Yulimar Rojas?

La campeona del mundo y olímpica, Rojas, asegura que su regreso será en el Mundial de Atletismo de Tokio, que se celebra del 13 al 21 de septiembre.

Su objetivo es claro: "Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra”, dice la plusmarquista mundial de triple salto.

Una lesión y el camino a Tokio

La atleta sufrió algunos altibajos en su recuperación.

Sin embargo, en esta fase de la temporada, la deportista concentra toda su preparación en el Mundial de Tokio, debido a que quiere llegar en las mejores condiciones.

Su entrenador, Iván Pedroso, confirma que Yulimar decidió no competir en Guadalajara este jueves por una sobrecarga muscular.

La venezolana busca el oro en el evento que se celebra en la capital nipona, un lugar especial para ella.

La campeona que hace historia

Yulimar Rojas es una de las figuras más importantes del atletismo actual. Su talento y dedicación la convertien en campeona mundial y olímpica, además de poseer el récord del mundo en triple salto con una marca de 15.67 metros, conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A lo largo de su carrera, ha obtenido múltiples medallas de oro en los campeonatos del mundo, tanto en pista cubierta como al aire libre, y ha dominado su disciplina con una superioridad asombrosa.

Su legado no se limita solo a los títulos, sino también a su carisma y la manera en que inspira a jóvenes deportistas alrededor del mundo, convirtiéndose en un verdadero símbolo de perseverancia y éxito.

