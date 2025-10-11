El "expediente X" del nuevo presidente de Perú: revelan tuits explosivos de José Jerí

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva polémica se desató en las redes sociales tras la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Ahora se trata del presidente interino, José Jerí, a quien le descubrieron una serie de tuits antiguos bastante escandalosos.

Ecándalo en Peru

A menos de 12 horas de asumir el cargo estos antiguos tuits del actual presidente interino del Perú, se divulgaron en las redes sociales y de inmediato se hicieron virales.

Lo escandaloso de sus tuits es que en ellos habló sobre "sexo" y "mujeres", además de que hasta hace poco, al presidente Jerí lo estaban investigando por un caso de violación sexual, aunque la Fiscalía peruana lo archivó por falta de evidencias.

Entre los polémicos tuits del presidente interino, resaltan los siguientes:

"Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard", un tuit que data del año 2011.

"Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa", en 2012; posteriormente, en el año 2013, compartió un presunto estudio científico que asegura que "el sexo hace que se produzcan nuevas neuronas".

Luego en 2014, publicó que "la sapiosexualidad, la nueva tendencia en sexo"; entre otros escritos.

Denuncia por violación

A inicios de este año 2025, José Jerí se enfrentó a una denuncia por violación, sin embargo, en agosto la Fiscalía General de Perú archivó el caso por falta de evidencias en su contra.

Cabe destacar que la denuncia acusa al actual presidente interino junto a otro sujeto por atacar sexualmente a una mujer durante una reunión social que se llevó a cabo el pasado 29 de diciembre de 2024, específicamente en el distrito de Canta, al noreste de la ciudad de Lima.

Antes de archivarse el caso y tras estas acusaciones, el Juzgado Civil de Canta ordenó a Jerí a someterse a un tratamiento psicológico por "impulsividad y conducta sexual patológica".

