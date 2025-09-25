El niño que huía de Gaza con su hermano a cuestas tiene final feliz: este es el video

Suscríbete a nuestros canales

El niño que huía de Gaza con su hermano a cuestas tiene final feliz y su historia se ha viralizado con un emotivo video que da la vuelta al mundo.

Las imágenes captadas el pasado 18 de septiembre muestran a Jidou y Khaled por la carretera que une el norte y el sur de la Franja.

La escena captada por el periodista Ahmed Younis se convirtió en símbolo de la tragedia que viven miles de familias palestinas obligadas a huir.

La historia de los dos hermanos, Jidou y Khaled, tiene su final feliz, pues lograron reencontrarse con su padre en un campamento de desplazados.

El padre de los niños relató parte de lo vivido: "Mi familia ha sido completamente destrozada. La madre tomó a las niñas y escapó, y mi hijo Rijoud también fue leal a su hermano, lo tomó y escapó. Sobrevivieron, gracias a Dios".

Jidounarró su viaje: "Estaba en el norte de Gaza y no encontraba a mi madre ni a mi padre. Cogí a mi hermano y anduve hacia el sur. Lo cargaba y luego me sentaba a descansar un rato. Llegué a Khan Yunis solo".

Ahora, Jidou y Khaled están con su padre, que asegura que su hijo mayor, pese a todo lo vivido, sigue soñando: "Mi hijo Jidou quiere ser profesor en un futuro".

