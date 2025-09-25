La justicia condena a Sarkozy: expresidente estalla y así reaccionó al fallo

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 25 de septiembre, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado por asociación de malhechores con el fin de obtener financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña de 2007.



El tribunal ordenó que Sarkozy se presente en los próximos días ante la Fiscalía para hacer efectiva la condena de cinco años y su ingreso en prisión.

La justicia condena a Sarkozy

La Fiscalía le convocará en el plazo de un mes y decretará su ingreso en prisión; y aunque puede solicitar la libertad condicional, reseñó EFE.



Se trata de la tercera condena a cárcel contra el expresidente francés, pero la primera que puede conducirle a prisión, puesto que las otras dos incluían la posibilidad de cumplirla en arresto domiciliario.



De hecho, Sarkozy ya llevó un brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados por su primera condena, que el Supremo hizo efectiva en diciembre de 2024.



La sentencia establece que Sarkozy formó en 2005 una trama con sus dos estrechos colaboradores, Claude Guéant y Brice Hortefeux, que, junto al intermediario Ziad Takieddine, fallecido el pasado martes, establecieron una red para recibir dinero de Libia con el que financiar la campaña de 2007.



El entonces ministro del Interior se valió de su cargo y de las expectativas que tenía de ganar aquellas elecciones para hacer promesas a Gadafi en varios casos.

La reacción

Tras la sentencia, Sarkozy denunció que su condena es "de una gravedad extrema para el Estado de Derecho, para la confianza en la Justicia" y anunció que luchará "hasta su último suspiro para demostrar completa inocencia".



Se quejó de que, aunque el Tribunal Correccional de París no considere demostrado que hubo financiación ilegal de su campaña electoral y que no hubo enriquecimiento personal, le imponga "pasar cinco años en prisión".



Pese a todo, afirmó que asumirá sus "responsabilidades" y acudirá a las convocatorias de la Justicia. "Si quieren a toda costa que duerma en prisión, dormiré en prisión. Pero con la cabeza alta, porque soy inocente".



