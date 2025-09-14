León XIV cumple 70 años: cuatro momentos destacados de su papado

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre, en una mañana soleada en la Plaza de San Pedro, las banderas de diferentes naciones se entrelazaron con un coro de felicitaciones.

El fervor de miles de fieles provenientes de todo el mundo se hizo sentir para celebrar los 70 años del papa León XIV y su primer cumpleaños como sumo pontífice.

De acuerdo con ACI Prensa, la energía de la multitud resonó en cada rincón del Vaticano, con cánticos y música que llenaron el aire. Lejos de la solemnidad habitual, el ambiente se tornó festivo y cercano, marcando un hito en su vida.

Durante el Ángelus, el papa expresó con tono alegre "Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años". Luego agradeció las muestras de cariño.

“Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración”, dijo el papa.

Un camino inesperado al Vaticano

La elección de Robert F. Prevost, hoy Papa León XIV, fue un evento que tomó por sorpresa a muchos. Su nombramiento como pontífice el 8 de mayo lo convirtió en el primer papa de origen estadounidense, un hito que rompió con la tradición.

El proceso de su elección fue precedido por un cónclave intenso, donde cardenales de todo el mundo deliberaron sobre el futuro de la Iglesia.

Prevost, conocido por su trabajo pastoral en América Latina y su compromiso con las comunidades más vulnerables, emergió como una figura de consenso, simbolizando un enfoque más global y cercano a la realidad social.

Momentos clave del pontificado del papa León

El papado de León XIV, aunque reciente, ha estado marcado por momentos significativos que han definido su visión para la Iglesia:

Defensa del diálogo y la paz: desde su elección, el Papa utilizó su plataforma para promover la resolución pacífica de conflictos. Un ejemplo destacado fue su mediación en la crisis en el Medio Oriente, donde sus llamados al diálogo y la compasión ayudaron a abrir canales de comunicación entre las partes en conflicto.

Compromiso con la ecología: haciendo eco de las preocupaciones globales sobre el cambio climático, el Papa León continuó el legado de sus predecesores con un fuerte énfasis en el cuidado del medio ambiente, la "casa común".

Fomento de la unidad cristiana: el papa ha hecho de la unidad entre las diferentes ramas del cristianismo una de sus prioridades. En un gesto de fraternidad histórica, celebró un servicio ecuménico junto al Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartolomé de Constantinopla, reafirmando el compromiso de la Iglesia Católica con el acercamiento y el entendimiento mutuo.

Apoyo a las comunidades marginadas: inspirado por sus años como obispo en Perú, el Papa pone especial énfasis en el apoyo a los más desfavorecidos. Visitó barrios vulnerables en distintas partes del mundo e impulso proyectos que ofrecen ayuda tangible a los sin techo, refugiados e inmigrantes, subrayando la misión de la Iglesia de servir a los pobres.

Un cumpleaños con sabor a hogar

Los orígenes de Robert F. Prevost como hijo de inmigrantes y su crecimiento en Chicago son un tema recurrente en su pontificado.

En su 70 cumpleaños, el Vaticano lanzó un documental que celebra su herencia estadounidense, destacando la influencia de su cultura y su familia en la formación de su carácter.

El presidente italiano Sergio Mattarella y el secretario general de la ONU António Guterres enviaron sus felicitaciones, reconociendo el liderazgo moral del pontífice y su impacto en el escenario mundial.

Estas palabras de aprecio se suman a las de los miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro, incluyendo un grupo de Monsefú, Perú, que trajo una pancarta gigante como muestra de su cariño por quien fuera su obispo.

La celebración fue un emotivo recordatorio de cómo la vida del Papa ha tocado a personas de todos los rincones del planeta.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube