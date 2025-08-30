Naufragio deja más de 100 muertos en Mauritania: reportan algunos sobrevivientes

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana una embarcación naufragó en las costas del país africano Mauritania, en el que murieron más de 100 personas.

Las autoridades locales, aseguran que el siniestro ocurrió específicamente frente a la costa de Lemhaisrat, a unos 117 kilómetros de Nuakchot.

Naufragio deja más de 100 muertos en Mauritania

Ante la tragedia, las autoridades de Mauritania activaron las operaciones de búsqueda y rescate, las cuales se mantienen activas todavía.

Con más de un centenar de muertos, los operativos de búsqueda y rescate se preparan para labores de buceo y revisar la embarcación que se hundió.

Destaca que los tripulantes del navío eran en su mayoría migrantes provenientes de Gambia y Senegal.

Sobrevivientes al naufragio

Respecto a los sobrevivientes del naufragio, las autoridades mauritanas señalan que lograron rescatar a un total de 17 personas.

Por su parte, la embajada de Gambia en Nuakchot, asegura que se trata de 16 sobrevivientes, entre ellos cinco personas provenientes de Gambia.

Adicional a este navío naufragado, la embajada de Gambia, asegura que las autoridades interceptaron una segunda embarcación, en el que viajaban 5 gambianos, subiendo la cifra de ciudadanos de Gambia a 10.

Asimismo, indica la embajada que están trabjando de la mano con el gobierno de Mauritania y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo de garantizar la seguridad y el respectivo retorno de los ciudadanos a Gambia.

