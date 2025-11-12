República Dominicana lleva nueve hora sin luz: servicios esenciales se encuentran paralizados

Suscríbete a nuestros canales

Desde la 1:00 de la tarde (hora local) de este martes, República Dominicana se presenta un apagón eléctrico general debido a una falla registrada en el sistema de transmisión.

En un comunicado la Empresa de Transmisión de Electricidad de la República Dominicana (ETED) explicó que el incidente se originó en las unidades ubicadas en San Pedro de Macorís y Quisqueya, al sureste del país, lo que afectó al resto de las plantas de generación y transmisión, refiere AFP.

“Un amplio equipo técnico trabaja para corregir el problema y restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó la empresa, que ofreció disculpas a la población por las molestias ocasionadas.

La interrupción de energía provocó la suspensión total del servicio eléctrico a nivel nacional.

Según detalló, se activaron los equipos de emergencia de todas las entidades del sector y el Comité de Fallas inició una investigación para determinar las causas del incidente.

Suspensión de otros servicios

La falla de energía también afectó el funcionamiento del transporte público, de acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la línea 1 del teleférico, quedaron fuera de operación.

Los pasajeros que se encontraban dentro de los vagones fueron evacuados mediante protocolos de emergencia.

Aunque algunos servicios de internet y electricidad permanecieron activos, gran parte del territorio quedó a oscuras.

También dejó consecuencias inmediatas para hospitales, bancos y grandes instituciones, que recurrieron a generadores para sostener operaciones básicas.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube