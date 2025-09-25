Richard Grenell y Maduro: exembajador revela petición de Trump

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, para Venezuela, reveló cuál es la comunicación que actualmente sostienen con el gobierno de Venezuela.

En un breve comentario a la cadena de noticias estadounidense CBS News, el funcionario se pronunció sobre una directriz de Trump.

Richard Grenell y Maduro

“Ya he estado dialogando por orden del presidente Trump. He hablado con Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo”, expresó.

Se debe recordar que el pasado 16 de septiembre, Grenell defendió la diplomacia y el diálogo como vías para resolver las diferencias con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de las tensiones crecientes en el mar Caribe.

En enero de 2025, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en Miraflores a Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump.

El vicepresidente para Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su canal de Telegram, compartió las primeras imágenes del encuentro.

