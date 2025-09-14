Cuidado ambiental: el nuevo plan para sustituir gases contaminantes en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) y la viceministra de Gestión Integral de la Basura del Ministerio para el Ecosocialismo, María Bracamonte, anunció que avanzan con un plan para eliminar los gases refrigerantes que afectan el medio ambiente. El programa, llamado Ruta 2025-2030, busca sustituir estos gases por alternativas más ecológicas.

Además, en colaboración con la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), participó en el foro "Alianzas productivas por la Protección de la Capa de Ozono" en Caracas, reafirmando su compromiso con el Protocolo de Montreal.

¿Cómo se lograrán los objetivos del plan de gobierno?

Sustituir la tecnología en equipos que usan gases refrigerantes.

Capacitar y concientizar a estudiantes universitarios sobre el tema.

Actualizar la Resolución 227, que regula el uso de gases hidrofluorocarbonos.

"Como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro, estamos impulsando el uso responsable de gases refrigerantes. Es por esto que desde la Gran Misión Madre Tierra Venezuela estamos cumpliendo lo enmarcado en el Protocolo de Montreal, tratado ratificado por 198 países para reducir sustancias que agotan la capa de ozono y esto se logra a través del Vértice 4 (Clima para la Vida), que promovemos el cuidado del ambiente y el fomento del Ecosocialismo, reafirmando el compromiso de la especie humana con la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra", manifestó Bracamonte en el Foro antes mencionado.

Por su parte, Yurly Tiberio, directora del Minec, explicó que el gobierno está fortaleciendo las instituciones y formando a las universidades en temas de Ecosocialismo.

Adicionalmente, el gobierno entregará equipos a las empresas para que detecten fugas y actualizará el marco legal, como la Resolución 227, que regula los gases hidrofluorocarbonos (HFC). Además, el gobierno hace un llamado a los sectores público y privado para trabajar juntos y mejorar para tener una producción industrial que proteja el ambiente.

