Fiscalía confirma la captura del asesino de los hermanos Faddoul: será imputado por estos delitos

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención de Gabriel Peñaloza, autor material del asesinato de Kevin (17), Jeison (13) y Jhon (12) Faddoul, y de su chofer Miguel Antonio Rivas, quienes fueron secuestrados en el 2006.

En la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP) explicó que el sujeto será imputado por los delitos de secuestro con muerte en cautiverio y asociación.

“Fue aprehendido para ser imputado y privado de libertad, por la Fiscalía 61 Nacional Plena, el sujeto Gabriel Peñaloza, por los delitos de Secuestro Con Muerte En Cautiverio y Asociación, dicho delincuente luego de privar de libertad a los hermanos Faddoul, fue el autor material del asesinato de las víctimas Kevin Faddoul, Jeison Faddoul, Jhon Faddoul y Miguel Antonio Rivas, a quien mantuvo secuestrados por varios días”, indicó Saab.

19 años del dantesco asesinato

En la mañana del 23 de febrero de 2006, los hermanos Faddoul y su conductor Rivas, se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle, ubicado en Caracas.

Su rutina matutina se vio interrumpida cuando, a pocas calles de su residencia en la urbanización Vista Alegre, fueron interceptados por individuos que simulaban un control policial.

Estos presuntos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, utilizando una falsa alcabala como fachada, detuvieron el vehículo en el que se trasladaban los jóvenes y su chofer.

Miguel Rivas, al detenerse ante la supuesta autoridad, fue abordado por los criminales, dando inicio a un secuestro que duraría 38 angustiosos días que culminó con el asesinato de las personas.

