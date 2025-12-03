Saime alerta: conoce los errores que pueden anular tu solicitud y hacerte perder dinero

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una alerta dirigida a ciudadanos extranjeros sobre la correcta realización de trámites en su página web oficial, www.saime.gob.ve.

La institución enfatiza que leer cuidadosamente la información disponible es fundamental para evitar errores al cargar los documentos requeridos.

Se destacó que adjuntar los documentos de manera incorrecta puede generar la anulación de la solicitud, esto ocurre durante la recepción y verificación de los recaudos por parte del personal experto, lo que obliga al ciudadano a repetir el procedimiento desde el inicio, generando retrasos y gastos adicionales de dinero.

Por ende, es importante que los usuarios, especialmente los extranjeros en este caso, revisen detalladamente la información que el sistema proporciona antes de realizar cualquier carga de documentos.

Asimismo, el Saime, a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, recomienda confirmar que todos los datos ingresados sean correctos antes de enviar la solicitud. La corrección previa permite detectar errores en nombres, fechas o documentos, minimizando el riesgo de que la solicitud sea rechazada por inconsistencias.

Entre los errores más comunes que alertan los expertos del Saime se encuentran:

Documentos escaneados de manera ilegible.

Archivos adjuntos en formato incorrecto.

Datos personales incompletos o inconsistentes.

No respetar el tamaño máximo permitido para cada archivo.

Finalmente, el organismo reiteró que seguir las instrucciones al pie de la letra es la mejor manera de asegurar un trámite exitoso.

