Secretos de la Abuela Lanza Panettone con Receta Italiana y Masa Madre

El panettone, el icónico pan dulce originario de Milán, es la estrella indiscutible de la Navidad. Con su masa esponjosa, sabor dulce y la tradicional mezcla de frutas confitadas, este clásico ahora llega a nuestras mesas con un toque de maestría artesanal de la mano de Secretos de la Abuela.

La reconocida marca ha lanzado dos exquisitas variedades de este postre navideño, preparadas con la auténtica receta italiana, pero elevadas por un ingrediente clave: la masa madre.

Panettone Premium con Masa Madre

La innovación de Secretos de la Abuela radica en el uso de masa madre, un ingrediente natural que garantiza una calidad superior y una experiencia sensorial inigualable:

Extra Suavidad y Humedad: La masa madre confiere una textura excepcionalmente suave y húmeda, manteniendo el panettone fresco por más tiempo y evitando que se seque.

Sabor Intenso y Artesanal: Aporta un sabor más profundo y auténtico, permitiendo que los aromas naturales de los demás ingredientes resalten.

Mayor Calidad: Los consumidores valoran cada vez más los productos de masa madre por su digestibilidad y sabor genuino.

Panettone con Frutas Confitadas y Pasas

Una verdadera explosión de sabores navideños. Combina cerezas, naranjas y pasas en una masa esponjosa y aromática que evoca los mercados navideños italianos. El toque cítrico de la naranja equilibra la dulzura, haciéndolo irresistible para los paladares más clásicos.

Panettone con Gotas de Chocolate

Una indulgencia pensada para los amantes del cacao. Las gotas de delicioso chocolate 100% venezolano, distribuidas uniformemente, se funden en la boca, creando una experiencia cremosa y deleitante. El maridaje entre el chocolate amargo y la suavidad de la masa madre satisface a los paladares más exigentes.

Empaque que Enamora

Además de su sabor excepcional, los panettones de Secretos de la Abuela se distinguen por su novedoso empaque. Con un diseño moderno, llamativo y colores disruptivos, la presentación destaca a primera vista, convirtiéndolo en un regalo de calidad perfecto para esta Navidad.

¡El secreto de esta Navidad es compartir!

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite su sitio web www.secretos-abuela.com, o sígalos en Instagram @secretosabue y en Facebook como Secretos de la Abuela.

