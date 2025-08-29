Saime: conozca los dos requisitos obligatorios para la jornada de este 30 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) prepara un operativo especial este sábado 30 de agosto.

El objetivo es que las personas puedan obtener o renovar su documento de identidad de manera más rápida y sin complicaciones.

A través de sus redes, el Saime anunció que abrirá sus puertas en todo el país para facilitar la gestión del documento, haciendo el proceso más accesible.

Requisitos para la jornada de cedulación sin cita

Este sábado, el Saime llevará a cabo un operativo especial para tramitar y renovar la cédula de identidad.

Todas las 143 oficinas del Saime en el país participan en esta actividad. Para ello, deberás llevar los siguientes requisitos:

Copia simple del acta de nacimiento.

Para ciudadanos naturalizados: copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

El horario de atención es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Si necesitas renovar tu cédula y eres mayor de 18 años, puedes asistir sin cita previa.

Información adicional sobre la jornada del Saime

La actividad es solo para las personas cuyo número de cédula está entre los 22 y los 32 millones.

Para un proceso exitoso, se recomienda ir temprano para evitar cualquier inconveniente y usar la vestimenta adecuada, según sus reglas.

Cabe destacar que, la verificación de datos sirve para confirmar que tu información personal, como el nombre y la fecha de nacimiento, es la misma que tiene registrada el Saime en su sistema.

Este proceso de verificación ayuda al organismo a actualizar su plataforma y a preparar futuros beneficios para los venezolanos.

