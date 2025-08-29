¿Cómo certificar la cédula y el pasaporte en la web del Saime? Estos son los pasos a seguir

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) tiene activa la certificación de datos en la cédula de identidad y en los pasaportes a través de su portal web.

A través de sus redes, el ente identificador difundió los pasos a seguir para llevar a cabo la certificación de datos en cédulas y pasaportes por su página web.

¿Cómo certificiar la cédula y el pasaporte en la web del Saime?

De acuerdo con el organismo, este trámite se puede hacer sin acudir a alguna oficina del Saime, además es sin intermediarios.

En este sentido resalta que este trámtie de certificación de documentos de identificación es un beneficio para los venezolanos residenciados en el exterior de Venezuela.

Pasos para certificar cédulas y pasaportes en línea

Según la información proporcionada, los pasos para tramitar la certificación de documentos en línea a través del portal web del Saime son los siguientes:

Ingresar a la página web del Saime

Iniciar sesión con su usuario y contraseña

Seleccionar la opción "Solicitar certificación"

Verificar que la información sea correcta y aceptar los términos

Proceder con el pago del trámite

