Aeropuerto Internacional de El Vigía reactiva sus operaciones: la pista de aterrizaje también fue renovada

El Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonzo, ubicado en la ciudad de El Vigía, estado Mérida, reanudó este lunes funciones operativas y de las rutas aéreas comerciales.

La información fue confirmada por el gobernador de la entidad, Arnaldo Javier Sánchez Pérez, quien precisó que la terminal aérea vuelve a estar plenamente activa para recibir tráfico nacional.

"Vamos a reabrir el aeropuerto El Vigía y los vuelos hacia el estado Mérida. Nos encontramos en Maiquetía para abordar ese primer vuelo de reapertura", declaró el gobernador tras participar en una reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "Estoy aquí, preparado para abordar ya el vuelo hacia El Vigía".

Sánchez Pérez también expresó su satisfacción por el estado en que se encuentran las instalaciones, señalando que volvía al estado andino con la "satisfacción de ver un aeropuerto totalmente renovado y con una pista de primer nivel."

Invitación a impulsar el turismo en Mérida

Del mismo modo, el alcalde extendió un llamado a los ciudadanos y turistas para aprovechar la nueva ruta aérea hacia el estado Mérida. Subrayó la calidad de la infraestructura aeroportuaria como un factor clave para el desarrollo del turismo local.

"Quiero aprovechar de invitar a los turistas, a todos los venezolanos para que vayan a Mérida. Nuestro aeropuerto está en excelentes condiciones. El presidente Nicolás Maduro ha invertido recursos importantes para rehabilitar este aeropuerto", concluyó el alcalde en su invitación.

