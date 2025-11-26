Así lucen las capsulas futuristas para hospedarse en Puerto Cabello: conozca el precio y qué incluye

Suscríbete a nuestros canales

Las cápsulas futuristas para vacacionar ya son un hecho en Puerto Cabello, estado Carabobo, así lo confirmó Michelle Peláez, asesora de gestión de proyectos turísticos y el travel vlogger Wilmer Vásquez

A través de sus redes sociales, señalaron que quienes deseen vivir esta experiencia podrán hacerlo en Waikiki Beach Club, una playa artificial inaugurada a mediados de este año. Indicaron que estas cápsulas se inauguraron en octubre.

¿Qué incluye la estadía en las cápsulas?

La estadía incluye desayuno a la carta para dos personas, la posibilidad de disfrutar el club de playa y además se podrán alquilar las canchas de pádel.

Las cápsulas, que son minimalistas, están equipadas con cama "queen", closet, caja de seguridad, wifi privado, baño y un proyector para ver películas en la noche.

El costo por noche para disfrutar de estas cápsulas es de 130 euros, que pueden ser pagados a tasa BCV.

¿Qué son las cápsulas chinas?

Estas cápsulas son unidades habitacionales prefabricadas y compactas que permiten optimizar el espacio al máximo, siendo ideales para su instalación en resorts o complejos turísticos como el de Los Caracas, en el estado La Guaira.

Su principal característica es la construcción rápida y eficiente, ya que sus componentes vienen prefabricados y se ensamblan en sitio, a menudo usando una estructura de acero y paneles sándwich.

El objetivo es ofrecer a los turistas un alojamiento rápido, económico y con buen diseño sin ocupar mucho espacio. En pocas palabras, son mini-casas listas para vacacionar.

