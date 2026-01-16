Así puedes cambiar tu cuenta de Domegas: conoce el paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

En Caracas la empresa que presta el servicio de distribución de gas directo por tuberías es Domegas. El servicio lo presta para hogares, comercios, industrias e instituciones.

En ocasiones se hace necesario cambiar el titular de la cuenta de Domegas bien sea porque el titular falleció o por razones de cambio de domicilio o mudanza.

El cambio de titular en el contrato de servicio solo se puede realizar en las oficinas de Domegas; y la única sede de la empresa en Caracas, municipio Libertador.

Para efectuar el cambio de titularidad en el contrato y que las facturas se emitan a nombre del nuevo usuario, éste debe consignar los requisitos exigidos.

Los requisitos para el cambio de titular en la cuenta del servicio con Domegas son:

Copia de la cédula de identidad

Copia del documento de propiedad del inmueble

Cancelar el costo del trámite

El trámite de cambio de titular en la cuenta de gas con Domegas cuesta Bs 800. El dinero se puede cancelar en efectivo o por débito en la sede de la empresa. El procedimiento del cambio de titular es muy rápido, se hace en un solo día, al momento de la solicitud, que debe ser presencial.

Para realizar el cambio, el solicitante debe aparecer en el documento de propiedad del inmueble, como propietario.

En caso de fallecimiento del titular del contrato del servicio de gas, si los deudos desean que el contrato siga su nombre, deberán consignar el Acta de defunción y el documento de la Sucesión.

Las personas que alquilan un inmueble no pueden realizar el cambio de titular en el contrato del servicio de gas con Domegas, según informó una empleada de la empresa que reservó su identidad.

“Si está alquilado no puede hacer el cambio, el contrato debe quedar a nombre del propietario del inmueble”, dijo.

Foto: Freepik

Trámite de cambio solo debe hacerse en la sede de Domegas

Precisó que el trámite solo se puede efectuar en la única sede de la empresa en Caracas, ubicada en la calle Ayacucho con Av. O’Higgins, Centro Say Park, urbanización La Paz. (Al lado de McDonald’s), Caracas, municipio Libertador.

Costo del servicio de gas de Domegas

El costo del servicio de gas se paga anualmente en una sola cuota. Hasta el año pasado (2025) la cuota era de Bs 2.700. “La nueva cuota saldrá a mitad de año o al final del año”, afirmó.

Los teléfonos de contacto de Domegas son:

Master: 0212- 4421410

Atención al público: 0212- 4434482 y 0212- 4425486

Correo electrónico: [email protected]

Domegas (Distribuidora de Gas Metropolitano, S.A) es una empresa de capital 100 % venezolano, con una trayectoria de más de medio siglo en el servicio de distribución de gas directo por tuberías a hogares, comercios, industrias; aunque opera en un modelo mixto en conjunto con la estatal Pdvsa Gas Comunal.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube