¡Atención venezolanos en Madrid! Nuevo lote de pasaportes llega al consulado: siga estos pasos para retirarlo

Este sábado, el Consulado de Venezuela en Madrid, España, informó sobre la llegada de un nuevo lote de pasaportes a la sede consular.

A través de su cuenta en Instagram, el Consulado indicó que llegaron más de 1.800 pasaportes a la sede y que se deben seguir una serie de pasos para retirar el documento.

Nuevo lote de pasaportes llega al consulado

De acuerdo con la información proporcionada, un total de 1.868 nuevos pasaportes están en el lote que llegó al consulado.

A través de la web del consulado de Madrid se puede verificar si su pasaporte llegó a esta sede ubicada en Madrid.

¿Cómo verificar si mi pasaporte llegó en este lote?

En la web de la sede consular de Madrid, para verificar si su documento llegó en este lote debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la web www.consuladodevenezuelaenmadrid.com

Seleccionar Pasaportes recibidos

En la sección de consulta, ingrese su número de cédula de identidad sin puntos ni letras

Hacer clic en Consultar

En caso de ser niños, niñas o adolescentes sin cédula, ingrese sus apellidos y nombres en mayúsculas, sin puntos ni acentos, en caso de no arrojar resultados, ingrese los la información en sentido contrario (nombres y apellidos).

Requisitos para retirar el documento en el Consulado

En este sentido, indica el portal web del consulado que al asistir a la sede para retirar el documento, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Impresión del correo electrónico recibido al momento de realizar la cita. (debidamente firmado)

Cédula de identidad o pasaporte venezolano anterior.

Si es niño, niña o adolescente, deben acudir los progenitores con su Cédula de Identidad o pasaporte, y la partida de nacimiento de su hijo/hija. En caso de no poder asistir ambos, se debe consignar ejemplar original de autorización del progenitor que no asistirá, tramitada en sede consular venezolana o ante autoridad notarial (solo cuando en el país de procedencia de esa atorización no existe consulado venezolano).

