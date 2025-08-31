Requisitos para tramitar el pasaporte habilitado en el Saime: este es su costo actualizado

Suscríbete a nuestros canales

Hay una opción que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) pone a disposición de las personas que necesitan un documento de viaje con urgencia.

Este trámite, conocido como pasaporte habilitado, busca simplificar los requisitos y acelerar la entrega, haciéndolo accesible a diferentes grupos de edad.

El Saime asegura que emite el documento en tan solo 48 horas. La gestión completa se realiza de forma sencilla a través de su página web.

¿Cómo tramitar el pasaporte habilitado en el Saime?

El primer paso para solicitar este pasaporte es ingresar a la página web del Saime. En la sección de servicios, los usuarios deben elegir la opción de solicitud de pasaporte ordinario con habilitación.

Una vez allí, el solicitante debe seguir las instrucciones para completar el proceso.

Los adultos deben pagar 12 Unidades Tributarias (UT) y presentar el serial de la cita.

Para los menores de edad, el proceso es muy similar:

Deben pagar las 12 UT y presentar el serial de la cita, además de una copia certificada del acta de nacimiento.

Es importante tener en cuenta que los niños mayores de 9 años también necesitan presentar su cédula de identidad.

Cuando el trámite es para un menor, solo un padre debe asistir a la cita; la presencia del otro progenitor no es obligatoria. Si ambos padres son extranjeros, deben llevar sus pasaportes.

En caso de que uno de los padres haya fallecido, el sobreviviente presenta el acta de defunción. Si ambos padres no están vivos o perdieron la patria potestad, el tutor legal debe llevar la sentencia del Tribunal de Protección.

Costos del pasaporte habilitado

Los precios de este pasaporte varían según la edad del solicitante. El Saime establece los montos en bolívares, que equivalen a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para niños desde los 3 meses hasta los 3 años, el costo es de 290 dólares .

. Para niños y adolescentes de 3 años hasta los 17 años y 11 meses, el precio es de 310 dólares .

. Para adultos mayores de 18 años, el pasaporte cuesta 350 dólares.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube