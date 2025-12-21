Banco venezolano anuncia el nuevo monto de su tarjeta internacional: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Bancaribe anunció la actualización de los límites de su tarjeta internacional Mastercard Debit, lo que permite a los clientes realizar transacciones más amplias dentro y fuera de Venezuela.

La tarjeta ahora ofrece mayor comodidad para compras en comercios extranjeros, retiros en cajeros automáticos y compras en línea.

Beneficios destacados de Mastercard Debit

Entre las principales ventajas de la tarjeta se incluyen:

Pagos sin contacto en puntos de venta nacionales compatibles con la tecnología.

Compras seguras por internet con los datos de la tarjeta.

Activación rápida a través de la App Conexión Digital, disponible 24/7.

Entrega inmediata mediante oficinas del banco o servicio de delivery.

Fabricación con plástico PVC 100% reciclado, demostrando compromiso con la sostenibilidad.

Requisitos para solicitar la tarjeta

Para solicitar la tarjeta en oficinas Bancaribe, se requiere: cédula laminada y cuenta activa en el banco.

También es posible obtenerla por delivery accediendo a la plataforma digital del banco. Estas opciones facilitan que los usuarios puedan contar con la tarjeta de manera rápida y sin complicaciones, adaptándose a las necesidades actuales de los clientes.

Activación sencilla y segura

La activación de la Mastercard Debit se realiza desde la App Conexión Digital siguiendo pasos claros:

Verificar que la app esté actualizada. Seleccionar “Mastercard Debit” y “Tarjeta física”. Ingresar los datos solicitados y generar el PIN. Confirmar el PIN y finalizar la activación.

Foto: Bancaribe

Habilitación para compras internacionales

Para operaciones fuera del país, es necesario activar la función internacional en la app, respondiendo preguntas de seguridad e ingresando la clave dinámica.

Esta configuración permite utilizar la tarjeta con seguridad en el extranjero, evitando inconvenientes y garantizando el acceso a los fondos disponibles en moneda extranjera.

Nuevos límites y servicios adicionales

Los límites internacionales se distribuyen de la siguiente manera:

$500 en cajeros automáticos.

$500 en comercios y puntos de venta en el extranjero.

$500 para compras por internet.

