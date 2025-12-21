Banco venezolano anuncia el nuevo monto de su tarjeta internacional: detalles aquí

Bancaribe anunció la actualización de los límites de su tarjeta internacional Mastercard Debit, lo que permite a los clientes realizar transacciones más amplias dentro y fuera de Venezuela.
La tarjeta ahora ofrece mayor comodidad para compras en comercios extranjeros, retiros en cajeros automáticos y compras en línea.
Beneficios destacados de Mastercard Debit
Entre las principales ventajas de la tarjeta se incluyen:
-
Pagos sin contacto en puntos de venta nacionales compatibles con la tecnología.
-
Compras seguras por internet con los datos de la tarjeta.
-
Activación rápida a través de la App Conexión Digital, disponible 24/7.
-
Entrega inmediata mediante oficinas del banco o servicio de delivery.
-
Fabricación con plástico PVC 100% reciclado, demostrando compromiso con la sostenibilidad.
Requisitos para solicitar la tarjeta
Para solicitar la tarjeta en oficinas Bancaribe, se requiere: cédula laminada y cuenta activa en el banco.
También es posible obtenerla por delivery accediendo a la plataforma digital del banco. Estas opciones facilitan que los usuarios puedan contar con la tarjeta de manera rápida y sin complicaciones, adaptándose a las necesidades actuales de los clientes.
Activación sencilla y segura
La activación de la Mastercard Debit se realiza desde la App Conexión Digital siguiendo pasos claros:
-
Verificar que la app esté actualizada.
-
Seleccionar “Mastercard Debit” y “Tarjeta física”.
-
Ingresar los datos solicitados y generar el PIN.
-
Confirmar el PIN y finalizar la activación.
Habilitación para compras internacionales
Para operaciones fuera del país, es necesario activar la función internacional en la app, respondiendo preguntas de seguridad e ingresando la clave dinámica.
Esta configuración permite utilizar la tarjeta con seguridad en el extranjero, evitando inconvenientes y garantizando el acceso a los fondos disponibles en moneda extranjera.
Nuevos límites y servicios adicionales
Los límites internacionales se distribuyen de la siguiente manera:
-
$500 en cajeros automáticos.
-
$500 en comercios y puntos de venta en el extranjero.
-
$500 para compras por internet.
