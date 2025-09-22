¿Buscas trabajo? conoce las claves, vacantes y cómo participar en la feria de empleo para jóvenes en Miranda

Suscríbete a nuestros canales

La Feria “EmpleaT Los Salias 2025” regresa este 17 de octubre con nuevas oportunidades para jóvenes que quieren entrar al mundo laboral. El evento se realizará en el Salón de Usos Múltiples del Complejo Deportivo, Recreativo y Cultural de San Antonio de los Altos.

La iniciativa, impulsada por la Dirección Municipal de Juventud, busca reunir a empresas con vacantes reales y jóvenes listos para trabajar, hacer pasantías o formarse en áreas productivas.

¿Qué trae esta edición de EmpleaT?

La feria no es solo para entregar currículums. Habrá entrevistas rápidas, orientación vocacional, charlas sobre empleabilidad y espacios para conocer qué buscan las empresas hoy.

Además, se espera la participación de compañías locales y nacionales con propuestas para quienes tienen 18 años o más.

Si eres empresa y quieres sumarte como oferente, puedes hacerlo. El equipo organizador está recibiendo confirmaciones por Instagram (@juventudsaa), correo ([email protected]) o vía telefónica (+58 414 2704407).

Primera edición

En su primera edición, más de 500 jóvenes participaron y más de 20 empresas ofrecieron vacantes. Este año, la meta es superar esa cifra y abrir más puertas a quienes buscan su primer ingreso formal.

Además, el evento promueve el empleo digno, el desarrollo local y la conexión directa entre talento joven y sector productivo. Si estás en San Antonio o zonas cercanas, esta feria puede ser tu punto de partida.

