Cierre parcial de vías en Caracas: fechas y horarios

El Instituto Municipal Autónomo de Trasnporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció este miércoles el cierre parcial de vías en la ciudad de Caracas.

A través de sus redes, el IMAT informó las fechas y horarios del cierre que afectará parcialmente el tránsito en la zona.

Cierre de vías en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por el IMAT del municipio Sucre, en Caracas, el cierre será específicamente desde la avenida San Francisco, pasando por la avenida principal de Macaracuay, hasta la avenida Luis de Camoens (Centro Portugués).

Asimismo, informó que la medida responde a labores de demarcación de líneas longitudinales, paso peatonal, reductores de velocidad y zona escolar.

Horarios y fechas del cierre

En este sentido, el organismo señala que el cierre será desde el jueves 18 hasta el jueves 25 de septiembre, en un horario comprendido entre las 09:00 am y las 04:00 pm.

Adicionalmente, el IMAT insta a los conductores y peatones a tomar las previsiones necesarias, a respetar las señales de tránsito temporales y colaborar con el personal presente duranet la demarcación.

