¡Compra fácil con Cashea! Así puedes pagar a crédito por WhatsApp o Instagram: pasos y aliados claves

La aplicación de compras por cuotas, Cashea, continúa sumando avances en sus métodos de pagos, para ofrecer opciones más simples.

A través de sus redes sociales Cashea informó a sus usuarios que ahora solo basta con enviar un mensaje por WhatsApp o Instagram y seguir unos pocos pasos.

Esta nueva expansión, permite a los compradores adquirir productos en sus tiendas favoritas con solo preguntar si aceptan el servicio a través de las redes sociales.

¿Cómo pagar Cashea desde las redes sociales?

Esta facilidad de compra se integró con una creciente lista de comercios asociados.

El proceso es rápido y se centra en la verificación directa con el cliente, prometiendo una experiencia de compra fluida desde el momento en que se elige el producto hasta que se finaliza el pago.

Para comenzar a utilizar este método, el paso es muy sencillo. Una vez que hayas elegido lo que deseas comprar en tu tienda favorita, simplemente debes escribirles por WhatsApp o Instagram e incluir la frase clave:

"¿Puedo pagar con Cashea?" así inicias el proceso de compra con el sistema de cuotas.

Una vez que la tienda confirma que acepta el pago, el proceso avanza a la verificación de identidad.

El cliente deberá suministrar su número de cédula, lo que permitirá a la tienda generar un enlace de pago personalizado. Este enlace es la puerta de entrada para concretar la compra a través de la aplicación.

Pasos adicionales para finalizar la compra

El último paso consiste en realizar el pago inicial y subir el comprobante de esta transacción directamente a la aplicación de Cashea.

Una vez completado este proceso, la compra queda confirmada. Lo que resta es esperar la llegada del pedido, ya que la aplicación se encarga de gestionar las siguientes cuotas, permitiendo al cliente disfrutar de su producto de inmediato.

¿En cuáles aliados está disponible?

Entre las marcas que ya permiten este tipo de compra se encuentran:

Garden Tours 2

Kaplan

Planet Acme

Sky Dive Venezuela

Mundo Móvil

Tugruero

RS

San Ignacio

Hesperia

Madison

