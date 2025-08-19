Consulado de España implementará nueva herramienta para solicitar la nacionalidad: conozca de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de España en Caracas informó este lunes la implementación de una nueva herramienta tecnológica para la solicitud de citas, diseñada para agilizar el proceso de presentación de expedientes de nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática (LMD).

Este sistema, que será lanzado en los próximos días, busca mejorar el acceso de los solicitantes y garantizar una gestión más eficiente dentro del plazo de vigencia de la ley, señaló el consulado a través de una publicación en sus redes.

Asimismo, el comunicado señaló que la plataforma actual, en ocasiones, muestra el mensaje "Calendario cerrado" debido a la alta demanda.

¿Qué hacer si aparece la opción de calendario cerrado?

Sin embargo, aclararon que el calendario se actualiza cada mañana y pueden producirse cancelaciones, por lo que instan a los usuarios a revisar la disponibilidad de forma regular.

Adicionalmente, el comunicado destaca que los solicitantes tienen la posibilidad de presentar sus expedientes en algunos Consulados Honorarios, lo que amplía las alternativas para quienes deseen iniciar su trámite.

El servicio consular ha instado a los interesados a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer la fecha exacta de activación de la nueva herramienta. Se publicarán instrucciones detalladas para asegurar que los usuarios puedan gestionar sus citas de manera fluida y sin contratiempos.

¿Qué beneficios tiene la Ley de Memoria Democrática?

La LMD, una de las vías más populares para la obtención de la nacionalidad, fue prorrogada hasta octubre de 2025. A pesar de las solicitudes de una nueva extensión ante las quejas por la lentitud en los trámites y el gran volumen de casos pendientes, el Gobierno español no ha anunciado otra prórroga.

