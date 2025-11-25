Corpoelec activa jornada de atención y nuevos contratos este 25 de noviembre: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) activa una Jornada Integral de Atención al Usuario para este martes 25 de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial, la actividad se llevará a cabo en la península de Paraguaná, estado Falcón.

El operativo busca promover el pago oportuno y facilitar trámites a usuarios residenciales y comerciales.

Corpoelec activa jornada de atención y nuevos contratos

Los usuarios que deseen participar en la jornada deben acudir a la Urbanización Pedro Manuel Arcaya II, parroquia Punta Cardón, Península de Paraguaná.

Según se precisó, el Stand de Atención de Corpoelec estará en la Manzana E, calle 10, casa número 03.

Aunque no se especifica el horario, estas jornadas suelen realizarse en horario matutino a partir de las 8:00 de la mañana.

Servicios disponibles de Corpoelec

Los agentes comerciales de Corpoelec estarán disponibles para brindar los siguientes servicios a la comunidad:

Actualización de cuentas y datos del servicio.

Elaboración de nuevos contratos para usuarios.

Orientación sobre el uso de la banca en línea para la gestión de pagos.

Promoción del pago oportuno de facturas.

Para obtener más detalles sobre esta jornada o futuras actividades, los ciudadanos pueden consultar la cuenta de Instagram @corpoelecinfo o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

