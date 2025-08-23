Corpoelec tendrá jornadas de atención este 23 de agosto: horarios y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 23 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desplegará Jornadas Integrales de Atención al Usuario.

De acuerdo con el reporte de Corpoelec, en 10 municipios del estado Anzoátegui y 14 del estado Carabobo.

El objetivo es brindar asesoría en actualización de datos, notificación de deudas y pago del servicio eléctrico.

¿Cómo serán las jornadas en Anzoátegui?

Las jornadas se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, atendiendo tanto a comercios como a residencias y condominios en los siguientes sectores:

Municipio Simón Rodríguez: Urbanización Alta Vista I-II.

Urbanización Alta Vista I-II. Municipio San José de Guanipa: Urbanización Los Naranjos.

Urbanización Los Naranjos. Municipio Anaco: Urbanización Agua Clara.

Urbanización Agua Clara. Municipio Simón Bolívar: Urbanizaciones Las Aves y Altamira.

Urbanizaciones Las Aves y Altamira. Municipio Diego Bautista Urbaneja: Urbanización Pascal 1-2.

Urbanización Pascal 1-2. Municipio Píritu: Residencias La Arboleda.

Residencias La Arboleda. Municipio Francisco de Miranda: Calle Piar.

Calle Piar. Municipio Aragua: Avenida Bolívar.

Avenida Bolívar. Municipio Freites: Avenida Bolívar entre Guevara y Lira.

Avenida Bolívar entre Guevara y Lira. Municipio Carvajal: Sector Barrio Obrero.

¿Cuáles son las ubicaciones y horarios en Carabobo?

Entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, los agentes comerciales ofrecerán orientación en materia de actualización de datos, notificación de deuda, recepción de reclamos, verificación de conexiones y pago de facturas a través de punto de venta.

Los puntos de atención estarán habilitados en las siguientes ubicaciones:

Municipio Montalbán

Avenida Piar, calle Rivas, sector José Andrés Castillo. s

Municipio Libertador

Mercado Mayorista.

Municipio Carlos Arvelo

CIAU Central Tacarigua. Calle El Progreso, sede Nro. 45, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua.

CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.

Municipio Guacara

CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.

CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.

Municipio Diego Ibarra

Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.

Municipio Puerto Cabello

CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.

CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la Urbanización Cumboto Norte, avenida Salomón, parroquia Juan José Flores.

Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.

Municipio San Diego

CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.

Municipio San Joaquín

Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.

Municipio Valencia

Centro Comercial Shopping Center, Urbanización Prebo.

CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Centro, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.

CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.

CIAU Plaza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.

CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.

CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.

Municipio Miranda

Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón (Stand).

Municipio Bejuma

CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.

Municipio Naguanagua

CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.

CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.

Municipio Juan José Mora

CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda, diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.

Municipio Los Guayos

CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube