Exclusivo resort de lujo abre sus puertas en Texas: estas son las promociones para los primeros huéspedes

En Texas, una icónica cadena hotelera consolidó su expansión mundial al inaugurar su propiedad número 9.000.

Este nuevo estandarte, subraya la importancia estratégica de la región en el mapa de la hospitalidad de alta gama.

Según información de El Mañana, con una inversión superior a los 40 millones de dólares destinada a una renovación profunda, el nuevo hotel Hilton promete redefinir el concepto de retiro elegante con una inmersión auténtica en el legado y la calidez texana.

La perla de Texas: nuevo Hilton Resort

Situado en la vibrante San Antonio, el Signia by Hilton La Cantera se erige como un testimonio de sofisticación y tradición, ocupando una vasta extensión de 221 hectáreas de colinas ondulantes.

Danny Hughes, presidente de las Américas en Hilton, destacó el "lugar especial que ocupa Texas en la historia de crecimiento de Hilton", un crecimiento que se refleja en sus casi 80 hoteles ya operativos en el estado y más de 40 proyectos en curso, incluyendo el esperado Waldorf Astoria Texas Hill Country, cuya apertura en Fredericksburg está prevista para 2027.

Un santuario de diseño y comodidad

El resort dispone de 496 habitaciones meticulosamente diseñadas, entre las que se incluyen 34 villas boutique y el exclusivo piso solo para adultos "SEVEN".

Cada rincón está concenido para evocar los históricos ranchos de Texas, utilizando una paleta de materiales naturales que confieren un ambiente de lujo rústico y acogedor.

La elegancia moderna se fusiona con detalles inspirados en el patrimonio local, creando una experiencia de estancia inigualable.

En cuento a la gastronomía, la propuesta culinaria del Signia eleva la cocina regional a nuevas alturas con nueve distintivos restaurantes y bares. Los huéspedes pueden embarcarse en un viaje de sabores que celebra la tradición texana con toques contemporáneos.

Entre las joyas gastronómicas se encuentran SweetFire Kitchen, Primero Cantina y el aclamado Signature Restaurant, reconocido por sus premios y su impresionante carta de vinos. Esta diversidad asegura una opción perfecta para cada paladar y ocasión.

Bienestar integral y golf de campeonato

El concepto de bienestar encuentra su máxima expresión en el Loma de Vida Spa & Wellness. Este refugio de 2 mil 300 metros cuadrados ofrece tratamientos inspirados en los elementos de la región, complementados con clases de yoga, suites de tratamiento al aire libre estilo Treehouse y un completo estudio de bienestar.

Para los entusiastas del golf, el prestigioso La Cantera Golf Club, antigua sede del PGA Tour por 15 años, presenta un desafío de 18 hoyos diseñado por Jay Morrish y Tom Weiskopf, enmarcado por las espectaculares vistas del paisaje texano.

Además cuenta con una impresionante capacidad para albergar grandes reuniones y celebraciones, con más de 12 mil 700 metros cuadrados de espacio flexible. Destacan lugares como The Calera, un moderno salón de eventos que ofrece una panorámica inigualable de las colinas, ideal para bodas, conferencias y eventos corporativos de alto nivel.

Acceso y promociones de inauguración

La estratégica ubicación del resort, a solo 24 kilómetros del Aeropuerto Internacional de San Antonio, facilita el acceso a los huéspedes.

Adicionalmente, se ofrece transporte de cortesía a destinos de interés cercanos como The Shops at La Cantera y el parque temático Six Flags Fiesta Texas, sumado a su proximidad con lugares históricos como El Álamo y el famoso Riverwalk.

Para celebrar su apertura histórica, Hilton lanzó el paquete The Ultimate Getaway, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, que incluye alojamiento de lujo, un crédito de $400 para el spa o el golf y otro crédito de $400 en alimentos y bebidas, junto con un regalo de bienvenida exclusivo.

Las estancias bajo esta promoción podrán disfrutarse hasta septiembre de 2026.

