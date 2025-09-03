INTT activa jornada especial este 4 de septiembre: requisitos, trámites y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ofrecerá este jueves 4 de septiembre una jornada especial de trámites vehiculares.

El operativo estará dirigido a funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Lagunillas (Polilagunillas) y comunidad en el estado Zulia.

De acuerdo con el reporte oficial, los funcionarios del INTT comenzarán la actividad a partir de las 8:00 de la mañana.

INTT jornada especial

Servicios del INTT este 4 de septiembre:

• Renovación

• Licencia por primera vez

• Saberes

• Registro de vehículos

• Registro de motos

• Duplicaciones

• Cambio de características

• Asesorías



NOTA: Deben tener a la mano toda la documentación del vehículo y la cédula de identidad.

Cartas médicas

Requisitos:

• Cédula de identidad

• 1 foto tipo carnet con fondo blanco 2x2

• Grado de licencia

• Tipo de sangre



RCV:

Requisitos:

• Carnet de circulación

• Título de propiedad del vehículo o certificado de origen

Mientras tanto, el 4 y 5 de septiembre, la sede de la empresa Fanainox, C.A., ubicada en el sector La Vega de la carretera nacional de Cagua, municipio Sucre, estado Aragua, albergará un operativo de trámites vehiculares.

En el casco central de Maracaibo, frente a la Plaza Bolívar, se desarrollará un operativo especial, los días 4 y 5 de septiembre, en la sede de la Gobernación del estado Zulia.