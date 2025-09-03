INTT activa jornada especial este 4 de septiembre: requisitos, trámites y ubicación

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ofrecerá este jueves 4 de septiembre una jornada especial de trámites vehiculares.
El operativo estará dirigido a funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Lagunillas (Polilagunillas) y comunidad en el estado Zulia.
De acuerdo con el reporte oficial, los funcionarios del INTT comenzarán la actividad a partir de las 8:00 de la mañana.
INTT jornada especial
Servicios del INTT este 4 de septiembre:
• Renovación
• Licencia por primera vez
• Saberes
• Registro de vehículos
• Registro de motos
• Duplicaciones
• Cambio de características
• Asesorías
NOTA: Deben tener a la mano toda la documentación del vehículo y la cédula de identidad.
Cartas médicas
Requisitos:
• Cédula de identidad
• 1 foto tipo carnet con fondo blanco 2x2
• Grado de licencia
• Tipo de sangre
RCV:
Requisitos:
• Carnet de circulación
• Título de propiedad del vehículo o certificado de origen
Se debe recordar que, hasta el próximo 6 de septiembre, el INTT realiza operativos en distintos estados del país, donde los usuarios podrán acceder a los trámites vehiculares de forma rápida y segura, sin intermediarios.
Mientras tanto, el 4 y 5 de septiembre, la sede de la empresa Fanainox, C.A., ubicada en el sector La Vega de la carretera nacional de Cagua, municipio Sucre, estado Aragua, albergará un operativo de trámites vehiculares.
En el casco central de Maracaibo, frente a la Plaza Bolívar, se desarrollará un operativo especial, los días 4 y 5 de septiembre, en la sede de la Gobernación del estado Zulia.