Jornada integral este 6 de septiembre en Petare: sepa más

En el marco del Plan Antonio José de Sucre, habitantes de la parroquia Petare, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, serán beneficiados con una jornada integral.

La actividad se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre en el sector Maca, calle principal.

Jornada integral este 6 de septiembre en Petare

Entre los servicios de salud que se ofrecen en la actividad figuran los siguientes:

Medicina general

Ginecología

Medicina interna

Cardiología

Electrocardiograma

Eco

Oftalmología (lentes)

Entrega de medicinas

Misión José Gregorio Hernández

Sobre los trámites que podrán gestionar los habitantes de la comunidad, se informó lo siguiente:

Atención veterinaria (Misión Nevado)

Renovación de licencias con el INTT

Cedulación del Saime

Feria del pescado

Venta del Campo Soberano

Venta de alimentos

En febrero 2025, el Gobierno Nacional activó este lunes el Plan Antonio José de Sucre en Petare, estado Miranda, con el objetivo de atender los proyectos priorizados de 17 comunas y 2 circuitos comunales, agrupados en el eje norte del municipio mirandino. En una primera fase, los habitantes recibieron los materiales necesarios para llevar a cabo la rehabilitación de sus viviendas.

El responsable del plan, diputado Pedro Infante, destacó que este es el año de consolidar y construir un sistema de gobierno comunal eficiente, donde el poder popular desarrolle e impulse sus propios planes para garantizar una transformación social que propicie ciudades más humanas.

Este plan especial aborda las necesidades de las comunidades en áreas como salud, educación, deporte, seguridad, alimentación, vivienda y servicios públicos en las cinco parroquias y los siete ejes del municipio.

