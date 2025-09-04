Saime anuncia nuevo operativo: esta es la fecha y el horario

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada de atención.

A través de sus redes sociales, el Saime dio a conocer los detalles de la jornada que estará activa en todas sus oficinas.

Saime anuncia nuevo operativo

En tal sentido, informó que los funcionarios llevarán a cabo la verificación de datos para los ciudadanos que se encuentren en el rango de 22 millones a 32 millones.

El horario de atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su acta de nacimiento; para los naturalizados, certificación de naturalización o gaceta oficial.

"#Atención 📢 | El Saime les informa a los ciudadanos que este 06 de septiembre se estará realizando un operativo de renovación de cédulas y verificación de datos para los ciudadanos que se encuentren en el rango de 22 millones a 32 millones", escribió el ente en su cuenta oficial de Instagram.

El pasado 26 de agosto, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó que desde el pasado 30 de junio hasta la fecha, se ha atendido a más de 280 mil venezolanos y naturalizados.

La población puede mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.

