Misión Nevado: sepa dónde se llevará a cabo la jornada de vacunación gratuita este 17 de agosto

El colectivo de Misión Nevado, informó que se llevará a cabo este próximo domingo 17 de agosto de 2025, una jornada especial de atención veterinaria integral y vacunación gratuita para perros y gatos.
A través de sus redes sociales, se pudo conocer que este evento se llevará a cabo en el Estado Zulia, Municipio Sucre, parroquia Rómulo Gallegos, específicamente, en la cancha deportiva Sector Guyana.
¿Qué otros servicios se realizarán en esta jornada de vacunación?
- Atención Veterinaria.
- Desparasitación.
- Corte de uñas.
- Limpieza de oídos.
Además, destacaron que las personas deben llevar a sus mascotas con los implementos de seguridad necesarios:
- Felinos: Una cesta o kennel.
- Caninos: Correa y bosal.
"No te pierdas de esta increíble oportunidad para tus amigos en cuatro patas", escribieron en sus redes sociales.
