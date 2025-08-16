Misión Nevado: sepa dónde se llevará a cabo la jornada de vacunación gratuita este 17 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El colectivo de Misión Nevado, informó que se llevará a cabo este próximo domingo 17 de agosto de 2025, una jornada especial de atención veterinaria integral y vacunación gratuita para perros y gatos.

A través de sus redes sociales, se pudo conocer que este evento se llevará a cabo en el Estado Zulia, Municipio Sucre, parroquia Rómulo Gallegos, específicamente, en la cancha deportiva Sector Guyana.

¿Qué otros servicios se realizarán en esta jornada de vacunación?

Atención Veterinaria.

Desparasitación.

Corte de uñas.

Limpieza de oídos.

Además, destacaron que las personas deben llevar a sus mascotas con los implementos de seguridad necesarios:

Felinos: Una cesta o kennel.

Caninos: Correa y bosal.

"No te pierdas de esta increíble oportunidad para tus amigos en cuatro patas", escribieron en sus redes sociales.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube