Misión Nevado: sepa dónde se llevará a cabo la jornada de vacunación gratuita este 17 de agosto

La jornada de atención veterinaria de Misión Nevado inicia a partir de las 9:00 a.m.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 02:30 pm

El colectivo de Misión Nevado, informó que se llevará a cabo este próximo domingo 17 de agosto de 2025, una jornada especial de atención veterinaria integral y vacunación gratuita para perros y gatos.

A través de sus redes sociales, se pudo conocer que este evento se llevará a cabo en el Estado Zulia,  Municipio Sucre, parroquia Rómulo Gallegos, específicamente, en la cancha deportiva Sector Guyana. 

¿Qué otros servicios se realizarán en esta jornada de vacunación?

  • Atención Veterinaria.
  • Desparasitación.
  • Corte de uñas.
  • Limpieza de oídos.

Además, destacaron que las personas deben llevar a sus mascotas con los implementos de seguridad necesarios: 

  • Felinos: Una cesta o kennel.
  • Caninos: Correa y bosal.

"No te pierdas de esta increíble oportunidad para tus amigos en cuatro patas", escribieron en sus redes sociales. 

