Monto a cobrar en bolívares: Ingreso por Guerra Económica para jubilados en enero

En los próximos días, el personal jubilado de la administración pública recibirá el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de enero, otorgado por el Gobierno nacional.

Según las fechas de pagos anteriores, este es el cronograma estimado para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

¿Cuándo pagan el Ingreso por Guerra Económica a jubilados?

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket podría recibir la bonificación entre el 16 y 19 de enero, cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela)

Las demás fechas de pago del Ingreso por Guerra Económica serían:

Trabajadores activos y jubilados que cobran cestaticket eñ 15 de enero recibirán 120 dólares indexados (aproximadamente 39.600,00 bolívares tasa BCV).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 22 de enero cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.