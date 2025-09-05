Movilnet mejora la señal de datos móviles en esta conocida autopista de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Movilnet informó este 5 de septiembre, que optimizaron el servicio de voz y datos en la radiobase Distribuidor La Castellana, mejorando así la cobertura a la altura de la Av. Boyacá en Caracas (Cota Mil).

"Para conductores y deportistas… o simplemente para quienes deciden pasar un momento diferente, pero siempre con buena señal en la Cota Mil (...) Esta arteria vial que se encuentra a una altitud de 1.000 metros sobre el nivel el mar, es el espacio para conectar a los clientes con Movilnet", señaló la empresa de telecomunicaciones.

Esta importante autopista que conecta el centro de Caracas con el este de la ciudad, está al borde del Parque Nacional El Ávila. Los días domingos es cerrada para el disfrute de ciclistas, corredores y público en general que acude para conectarse con la naturaleza.

Primer plan de datos ilimitados en Venezuela

El pasado 19 de agosto, Movilnet lanzó al mercado venezolano su Plan de Datos Ilimitados, convirtiéndose así, en la primera en ofrecer un servicio de este tipo para redes móviles en Venezuela.

"Este no es solo un plan, es la clave para tu libertad digital. Olvídate de la preocupación por el consumo de datos o quedarte sin megas en medio de una videollamada, una película o un momento importante en las redes sociales. Este plan es la solución perfecta para ti que buscas estar siempre en conexión, sin restricciones", expresó Movilnet a través de su página web.

El plan, que comenzó a estar disponible el lunes, tiene una tarifa mensual de aproximadamente 5,5 dólares estadounidenses (USD), que a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) son 752.89 bolívares (Bs).

Beneficios del Plan Ilimitado:

700 minutos de voz a todas las operadoras.



200 SMS.



Datos Ilimitados.

