Nueva jornada para abrir tu cuenta corriente con solo la cédula de identidad: lugar y fechas aquí

Abrir una cuenta bancaria es cada día más fácil e inmediato, solo necesita su cédula de identidad laminada para aperturar su Cuenta Corriente durante una jornada.

A través de sus redes sociales, el banco Mercantil, anunció una nueva jornada para apertura de cuenta.

Cuenta corriente con cédula

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco Mercantil, la jornada se lelvará a cabo en varias de sus oficinas en el territorio nacional, entre ellas menciona las siguientes:

Distrito Capital: en las sedes ubicadas en Avenida España / Santa Mónica

Miranda: C.C. Millenium

La Guaira: Catia La Mar

Táchira: San Cristóbal II

Mérida: El Vigía

Carabobo: Shopping Center

Portuguesa: Turén

Bolívar: Paseo Orinoco

Sucre: Cumaná

Nueva Esparta: en las sedes ubicadas en Terranova / Centro Sambil

Fechas y horarios

En este sentido, la entidad bancaria resalta que la jornada iniciará el lunes 01 de diciembre y estará disponible hasta el viernes 05 de diciembre de este año 2025.

Asimismo, indica que estará activa a partir de las 08:30 de la mañana, hasta las 03:30 de la tarde.

Para consultar la sede que le quede más cercana a su domicilio puede consultar:

Ingresar a www.mercantilbanco.com

Seleccionar Persona

Hacer clic en Información

Seleccionar Puntos de atención

Seleccionar Red de Oficinas

