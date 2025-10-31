Pasos para solicitar la pensión por discapacidad en el IVSS: conoce los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) difundió este jueves los requisitos y pasos para tramitar la pensión por capacidad en el organismo.

A través de sus redes sociales, compartió la lista de recaudos y a dónde debe presentarlos en el IVSS.

Pensión por discapacidad en el IVSS

De acuerdo con la información proporcionada por el IVSS, los recaudos para tramitar la pensión por discapacidad son los siguientes:

Forma 14-04 debidamente firmada y sellada

Forma 14-100 sin enmiendas ni tachaduras

4 Originales de la Forma 14-08 (Solicitud de Evaluación de Incapacidad Residual) elaborada por el empleador y médico tratante

Copia de la cédula de identidad del beneficiario vigente

