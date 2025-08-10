Educación

Queda un día para cerrar el registro en el SNI OPSU 2025: conoce los canales oficiales para consultar dudas

Este domingo 10 de agosto todavía hay oportunidad de realizar el registro en el sitio web del SNI

Por Selene Rivera
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 07:00 am
Foto: Referencial

Ya solo queda un día para completar el registro de los aspirantes a universitarios en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Registro en el SNI OPSU 2025

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Educación Universitaria recordó a los bachilleres que queda poco tiempo para que cierre el proceso de registro en el SNI de la OPSU 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Educación Universitaria, este domingo 10 de agosto todavía hay oportunidad de realizar el registro en el sitio web del SNI: sni.opsu.gob.ve

Canales oficiales para consultar dudas sobre el SNI 2025

Asimismo, el ministerio de Educación Universitaria difundió a través de sus redes cuáles son sus canales de comunicación para aclarar todas las dudas sobre el registro en el SNI 2025.

En este sentido, señala que los canales oficiales son los siguientes:

 

