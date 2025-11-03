SimpleTV y SimpleFibra ajustan sus tarifas: conoce los precios oficiales de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de telecomunicaciones venezolana de televisión e internet Simpletv ajustó las tarifas de sus planes de televisión satelital e internet, haciendo oficial la actualización de costos para el mes de noviembre de 2025.

Los usuarios deben revisar los nuevos montos que rigen la empresa de telecomunicaciones a partir de este mes.

SimpleTV y SimpleFibra ajustan sus tarifas

Para la televisión por cable, el Plan Básico tiene un costo de Bs 352,18 y cuenta con 70 canales. Además, permite agregar un decodificador en tecnología SD/HD.

De igual modo, el Plan Byte tiene el valor de Bs 1.748,36 y cuenta con 97 canales de entretenimiento, música y emisoras. También se le puede sumar un decodificador.

Asimismo, el Plan Mega HD tiene un costo de Bs. 3.113,15 Cuenta con 138 canales.

También está el Plan Giga HD por Bs. 4.540,01; se adquiere con 177 canales y finalmente está el Plan Tera HD, que cuesta Bs. 7.912,60 y tiene 202 canales.

La plataforma refiere a los usuarios que pueden subir de plan cuando quieran y añadir más opciones de entretenimiento y contenido de su programación.

Precios de los planes Simplefibra

La velocidad de 200 Mbps tiene un costo de 7.378,08 bolívares.

La velocidad de 300 Mbps tiene un costo de 7.825,37 bolívares.

La velocidad de 400 Mbps tiene un costo de 8.272,66 bolívares.

La velocidad de 500 Mbps tiene un costo de 11,850,73 bolívares.

La velocidad de 600 Mbps tiene un costo de 11.180,06 bolívares.

La velocidad de 800 Mbps tiene un costo de 16.771,21 bolívares.

La velocidad de un giga tiene un costo de 20.1125,89 bolívares.

