Sistema Patria paga nuevos bonos hoy, 23 de septiembre: conozca los montos

En el Sistema Patria, este martes 23 de septiembre se encuentran activos una serie de bonos que se otorgan a través del monedero digital.

Estos pagos se comenzaron a asignar en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional y corresponden al mes en curso para ciertos registrados.

Sobre los montos de estos bonos en el Sistema Patria, se supo que llegaron con un ajuste.

¿Qué bonos y montos paga Patria este 23 de septiembre?

Desde este lunes 22 de septiembre de 2025, arrancó el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.

Según el Sistema Patria y sus canales aliados, este pago llega por 7.800 bolívares.

Además, se inició el pago de la Misión Robert Serra por un monto de 832,50 bolívares, destinado exclusivamente a los brigadistas de entre 18 y 35 años que estén registrados en el programa social.

Para activar los pagos en el Sistema Patria, los usuarios y usuarias registrados deben seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos'.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

