Sistema Patria: tres bonos que se activan en las próximas horas

En las próximas horas, la plataforma del Sistema Patria activa tres bonos en su monedero digital.

Los estipendios son entregados de manera directa y gradual a cada beneficiario registrado en el programa social.

¿Qué bonos activa Patria en las próximas horas?

Entre los beneficios sociales a la espera de asignación figuran los siguientes:

Bono Cultores Populares : Monto aproximado: 7.200 bolívares.

: Monto aproximado: 7.200 bolívares. Bono Cuadrante de Paz : Por más de 12.000 bolívares.

: Por más de 12.000 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación (Empleados Públicos): El monto varía según el cargo de confianza. Las dos últimas asignaciones fueron 10.000 y 17.760 bolívares, por lo que el último pago podría superar la suma anterior.

Nota: Los montos expresados no son oficiales, sino un estimado. Es el Ejecutivo quien estipula la cantidad.

Patria activa estos bonos desde el 1.° de octubre

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante septiembre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares , unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

