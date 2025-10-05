Pérdida total de una vivienda tras feroz incendio en Caracas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este sábado, se registró un incendió en Caracas, resultando en la pérdida total de una vivienda.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en la red social Instagram.

Incendio en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante general del CBC, el siniestro ocurrió específicamente en el sector José Gregorio Hernández, km 2 de la autopista Regional del Centro, parroquia Coche, del municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, indicó Palacios que se trata de una vivienda improvisada de unos 36 metros cuadrados apróximadamente, la cual se consumió en su totalidad.

Bomberos atienden incendio

Indica Palacios que los efectivos del CBC realizaron las labores de remoción de escombros al llegar al lugar del suceso.

Adicionalmente, el cuerpo bomberil tomó las medidas para evitar que se propagara a las viviendas adyacentes, además activaron al Investigador de Guardia para su respectiva investigación del caso.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube