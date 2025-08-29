“Agarra a quien puedas y lárgate”: denuncian brutalidad en redadas migratorias en California

Suscríbete a nuestros canales

Las redadas migratorias en Anaheim, California, han despertado temor y denuncias de abusos por parte de los residentes, quienes aseguran que los agentes federales actuaron con violencia durante los últimos operativos.

La administración de Donald Trump intensificó estas acciones en todo el país con el objetivo de llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, destaca la web AS.

En un comunicado, las autoridades municipales señalaron que “el sábado [16 de agosto] se registró la acción federal de control de la inmigración más significativa y disruptiva en nuestra ciudad en semanas”.

Testimonios de ciudadanos afectados por los operativos

Ese operativo se llevó a cabo en una tienda Home Depot y en un centro de lavado, donde agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a tres inmigrantes de México y Guatemala.

Sin embargo, testigos denunciaron que la forma de proceder fue violenta. “No tenían órdenes judiciales, nada más empezaron a llevarse a la gente.

Se escuchaba en los radios que decían ‘Agarra a quien puedas y lárgate’”, relató un hombre a CNN. Otro residente describió la escena como traumática: “Fue muy impactante. No me imaginaba que iba a ser de esta manera. Lo ves en televisión, en entrevistas, y se siente muy lejano”.

De acuerdo con los reportes, los agentes habrían lanzado gas lacrimógeno en medio de la redada, lo que incrementó el pánico entre familias que se encontraban en el área.

Tensión en la comunidad y balance oficial

Pese al despliegue de camionetas y agentes federales, las personas que eran los principales objetivos de la operación no fueron capturadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la participación de la CBP en ambos operativos, pero evitó pronunciarse sobre las denuncias de abuso.

En Anaheim, líderes comunitarios instaron a los vecinos a mantenerse alertas ante el incremento de las redadas y pidieron respeto a los derechos de los inmigrantes durante la aplicación de la ley.

