Barrido del Pantano: el gran operativo antiinmigrante que preparan en Luisiana

La Patrulla Fronteriza prepara un despliegue masivo en el sureste de Luisiana para lanzar la Operación Sweep (Barrido del Pantano) el 1 de diciembre. Esta operación incluye a 250 agentes federales que buscarán arrestar a unas 5.000 personas en un periodo de dos meses.

La acción abarcará varias parroquias y contará con la colaboración de agencias locales de policía.

¿Cómo se prepara la Patrulla Fronteriza para el operativo en Luisiana?

La Patrulla Fronteriza envió un equipo a Luisiana que llegará este viernes para instalar todo lo relacionado al operativo antes del despliegue oficial.

El objetivo es llevar a cabo una de las operaciones migratorias más grandes en la región, denominada operación Sweep o “Barrido del Pantano”. Esta misión forma parte de una ola de operativos nacionales que incluye redadas comunitarias y equipos móviles de detención.

La Patrulla Fronteriza regresará a finales de noviembre para iniciar oficialmente la operación el 1 de diciembre. El operativo se extenderá por dos meses y desplegará 250 agentes federales en las calles de Nueva Orleans y el sureste de Luisiana.

¿Qué áreas abarca la operación “Barrido del Pantano”?

Según Associated Press (AP), los documentos de planificación muestran que los equipos de la Patrulla Fronteriza se preparan para desplegarse en vecindarios y zonas comerciales de una extensa área del sureste de Luisiana. La Operación cubrirá desde Nueva Orleans hasta las parroquias de Jefferson, San Bernardo y St. Tammany.

La acción migratoria llegará incluso al norte, alcanzando la ciudad de Baton Rouge. Agencias locales, como el Departamento de Policía de Nueva Orleans y la Policía de Kenner, afirmaron que colaborarán con las agencias de inmigración si estas solicitan su ayuda en el terreno.

La Operación Sweep también incluye la coordinación con cárceles locales para facilitar el proceso de detención y mantener el ritmo de los arrestos en la región. El despliegue de 250 agentes federales subraya la intensidad y la escala que tendrá este operativo masivo en Luisiana.

