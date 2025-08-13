Caso Sileiri Doe: tres inmigrantes demandan al DHS por terminar programas de parole

Suscríbete a nuestros canales

Tres mujeres inmigrantes, cuyos nombres son Sileiri, Meryem y Olivia, han interpuesto una demanda federal contra la Administración del presidente Donald Trump tras la abrupta cancelación de los programas de parole, o perdón de deportación, que les permitía residir temporalmente en Estados Unidos.

Estas demandantes cumplieron rigurosamente con los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ingresar legalmente al país mediante la aplicación CBP One, una plataforma que fue desactivada el 20 de enero por iniciativa de Trump.

¿En qué se basa la demanda?

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts en el caso Sileiri Doe et al. v. Department of Homeland Security et al., denuncia que el gobierno emitió cancelaciones mediante correo electrónico alrededor del 18 de abril de 2025, dejándolas sin protección legal y sin sus permisos de trabajo.

Según el documento, esta decisión repentina “menosprecia los derechos de los inmigrantes y vulnera sus medios de vida, empleo, vivienda y acceso a la atención médica, exponiéndolos al riesgo de deportación”, de acuerdo con el portal La Opinión.

¿Quiénes pueden apoyar?

Detrás del caso están organizaciones como la Asociación Venezolana de Massachusetts, junto con representantes de Cuba y Haití, y son respaldadas legalmente por Democracy Forward y el Massachusetts Law Reform Institute, que califican la revocación de la condición migratoria como “repentina e ilegitima”.

Hay que recordar que la aplicación CBP One fue creada por el gobierno del presidente Joe Biden para facilitar la inmigración regular, pero desde el primer día de su segunda administración, Trump canceló ese programa y la aplicación fue reemplazada por CBP Home, la cual ahora sirve para que los inmigrantes programen sus fechas de salida voluntaria.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.