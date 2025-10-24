Crisis en Target: ¿Por qué el gigante de los supermercados elimina 1.800 puestos de trabajo?

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados de Estados Unidos (EEUU) Target anunció en las últimas horas que planea 1.000 despidos y eliminar 800 puestos vacantes para reducir su plantilla corporativa.



The Wall Street Journal reveló que el director ejecutivo de Target, Michael Fiddelke, indicó en un correo interno a empleados que la "complejidad" de la empresa le impide progresar y las "demasiadas capas y el trabajo que se solapan han ralentizado las decisiones".



Fiddelke agregó que la empresa informará de los cambios el próximo martes y pidió a todos los empleados de oficina en EEUU, que serán los más afectados por los despidos, que trabajen desde casa la próxima semana.

Crisis en Target

El diario también señala que los puestos de gestión están en el punto de mira, y aquellos que sean despedidos recibirán su salario hasta enero y pueden optar a indemnizaciones.



Fiddelke dijo que la reducción de plantilla permitirá avanzar hacia sus "prioridades clave": recuperar la competitividad en el segmento de estilo y diseño del sector minorista, mejorar la experiencia de los compradores y usar "tecnología para impulsar el siguiente episodio de crecimiento".



La empresa reportó en el segundo trimestre unos ingresos operativos de 1.300 millones de dólares, un 19 % menos que el mismo trimestre del año anterior, pero su facturación total, de 25.200 millones, se redujo menos del 1 % interanual, y las ventas por internet se incrementaron un 4 %.



