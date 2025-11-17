El misterio del ladrón con gorra de los Yankees que sorprende a CardVault

Suscríbete a nuestros canales

La policía buscaba a un ladrón que robó alrededor de 9700 dólares en tarjetas de béisbol y Pokémon de una tienda CardVault by Tom Brady en el Bajo Manhattan.

El caso generó atención entre comerciantes y coleccionistas, quienes han alertado sobre un aumento de robos a tiendas especializadas en artículos deportivos y cartas de juego de alto valor.

El incidente ocurrió en una zona concurrida y reforzó la preocupación del sector por la vulnerabilidad de estos comercios.

Autoridades difunden imágenes y piden colaboración

El Departamento de Policía de Nueva York pidió la ayuda del público esta semana para identificar a un hombre con una gorra de los Yankees captado por las cámaras de vigilancia.

Se le acusa de llevarse las tarjetas coleccionables la mañana del 20 de octubre. De acuerdo con los investigadores, las imágenes muestran al sospechoso recorriendo el local antes de dirigirse al área de pago.

El hombre intentó realizar una compra con una tarjeta de crédito, pero la transacción fue rechazada. Luego, introdujo instrucciones manuales en el terminal de pago sin contacto para evitar el rechazo sin que el empleado lo supiera.

Salió de la tienda a pie con las tarjetas, según un comunicado de la policía. La maniobra, descrita por los agentes como una forma de “manipulación de terminal”, ha sido utilizada en otros incidentes similares en Nueva York.

Nadie resultó herido. Las autoridades informaron que el trabajador del establecimiento no se dio cuenta del engaño hasta que revisó la transacción minutos después. La tienda entregó a la policía registros digitales, inventarios y videos para acelerar la búsqueda.

Investigación continúa sin nuevos avances

La policía no tenía novedades sobre el caso el viernes. Detectives asignados al área de robos comerciales mantienen entrevistas con vendedores y revisan cámaras adicionales del vecindario con la esperanza de rastrear la ruta del hombre tras abandonar el local.

Según fuentes policiales, este tipo de hurtos se ha vuelto más frecuente debido al valor creciente de las tarjetas coleccionables en el mercado secundario.

