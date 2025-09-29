Mujer mata a hachazos a su novio en Washington: el motivo es tan macabro que nadie lo puede creer

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia con tintes de horror sacudió a la comunidad de Issaquah, Washington, cuando la policía estatal informó sobre el asesinato de un hombre a manos de su novia.

La mujer presuntamente lo atacó con un hacha y luego prendió fuego al apartamento según reportes locales, pero el motivo que la llevó a cometer el crimen es más oscuro que la historia.

La acusada, identificada como Kimberly Feyhl, de 49 años, enfrenta cargos de homicidio en primer grado con agravante por arma letal e incendio provocado en primer grado según La Opinión.

Las autoridades detuvieron a Feyhl el 16 de septiembre y la mantienen bajo una fianza de 3 millones de dólares, mientras el caso genera consternación en la prensa local, que cubrió su lectura de cargos.

Un crimen horrendo

La secuencia de los hechos comenzó poco antes de las 8:00 a. m. de ese fatídico día cuando los bomberos respondieron a una llamada de emergencia.

La alerta se registró en un complejo de apartamentos, donde encontraron a un hombre muerto dentro. Fuera del lugar, la policía ubicó a Feyhl sentada en un parque infantil cercano y procedió a interrogarla.

Según documentos judiciales, Feyhl confesó haber matado a su compañero de piso y novio ocasional, identificado como Richard Kenneth Schnepf, de 43 años.

La mujer declaró a los investigadores haber esperado a que Schnepf entrara en su habitación la noche anterior "para matarla", pero al no suceder, tomó un hacha y lo atacó mientras él dormía, golpeándolo en la cabeza "varias veces".

Motivo

La motivación del crimen apunta a una severa perturbación mental, ya que Feyhl declaró a la policía que "Dios le dijo que" matara a Schnepf. La acusada explicó que creía firmemente que su novio era un demonio, una convicción que una "voz" le había revelado.

Tras el ataque inicial, Feyhl presuntamente roció a Schnepf con alcohol isopropílico y le prendió fuego con un encendedor, para asegurarse de que estuviera muerto.

Los investigadores confirmaron esta versión al encontrar el hacha, con sangre y pelos en la hoja, oculta bajo el colchón, y la botella de alcohol junto al cuerpo de la víctima. La próxima cita importante de Feyhl en la corte está programada para el 9 de octubre.

