“¡No puede ser! Absolutamente imposible”: turista denuncia cobro insólito en hotel de Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

“Yo les dije: ‘¡No puede ser! Absolutamente imposible!’”. Así comenzó el relato de Sharina Butler, una turista de las Bahamas que vivió una experiencia tan absurda como frustrante en su viaje a Las Vegas.

Butler denunció que el Hotel Paris le cobró 224 dólares adicionales simplemente por haber desenchufado el minibar de su habitación para cargar el teléfono de su hijo.

Un enchufe que costó 224 dólares

La visitante explicó que su hijo desconectó una bandeja que funcionaba como minibar sin advertir el aviso que indicaba un cobro de 56 dólares por cada día que permaneciera desconectada.

“El texto en la bandeja es tan pequeño. ¿Por qué tendría que leerla si no estoy tocando los artículos?”, cuestionó Butler en un video publicado en su cuenta de TikTok (@sharinabutler32), que ya acumula más de 100 mil vistas.

Cuando fue a hacer el check-out, recibió la sorpresa: “Me dijeron que tenía un saldo de $224. Yo pregunté por qué y me respondieron: ‘Usó el enchufe junto a la bandeja’. No había tocado nada, pero el cargador estaba conectado y la bandeja desenchufada”. Butler se negó a pagar y bloqueó su tarjeta.

Más turistas denuncian cobros en hoteles de Las Vegas

Su denuncia despertó una ola de comentarios. Otra huésped del Hotel Paris Las Vegas relató una experiencia casi idéntica: “Quería que retiraran la bandeja y me dijeron que costaría 50 dólares. Cuando finalmente la movieron, la empleada me advirtió: ‘No desenchufe nada o nos cobrarán’”.

El caso ha generado indignación entre viajeros, que acusan a algunos hoteles de Las Vegas de aplicar cargos ocultos por el uso de enchufes o sensores de minibar, lo que muchos califican como una “nueva forma de estafa turística” en la capital del entretenimiento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube